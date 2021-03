Buona nuove per la Sardegna durante la pandemia da coronavirus: per il terzo giorno consecutivo infatti le terapie intensive dell’Isola segnano un dato ad una sola cifra per l’occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid-19.

La pressione su questi reparti si attesta infatti al 9%, ben al di sotto del 25% della media italiana e lontano dal limite di saturazione del 30%. Si tratta del dato più basso in Italia, insieme a quello della Basilicata (sempre 9%).

In area non critica, cioè nei reparti di medicina, la percentuale di pazienti Covid è invece stabile al 13%, rispetto al 30% nel resto del Paese che resta però sotto la soglia limite del 40%. Meglio fa solo la Valle d’Aosta che segna un 6%.