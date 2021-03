“La Regione non ha chiesto il commissariamento per la quattro corsie Alghero-Sassari”. La denuncia arriva da Paola Deiana, deputata grillina, la quale afferma che “durante la Conferenza Stato-Regioni dell’11 febbraio è stato approvato il documento di sintesi delle posizioni espresse una settimana prima durante l’audizione parlamentare dei rappresentanti delle Regioni sul Dpcm per l’individuazione degli interventi infrastrutturali sottoposti a commissariamento, come da Decreto sblocca-cantieri”.

“Lì sono riportate le note integrative e correttive dell’elenco di interventi per nove Regioni, ma la Sardegna non c’è – attacca la parlamentare algherese – perché la Regione ha trasmesso un documento in ritardo”. A prescindere, in ogni caso, la Sassari-Alghero “non è tra le quattro opere individuate da Solinas e Company”, accusa l’esponente grillina a Montecitorio. Entrando più nel dettaglio, Paola Deiana spiega che dall’isola erano stati individuati interventi infrastrutturali per la Metropolitana leggera dell’Area Vasta di Cagliari, la Metropolitana leggera dell’Area Vasta di Sassari e i lavori per le infrastrutture ferroviarie”.

Secondo lei, “Solinas poteva chiedere il commissariamento della quattro corsie e non l’ha fatto”. Motivo per cui, deve spiegazioni al territorio. “Perché quell’opera non è tra le preferite del presidente della Regione?”, chiede. “Non è un’opera di primaria importanza neanche per il consiglio regionale? – insiste – perché i rappresentanti del territorio non chiedono conto a Cagliari?”. Deiana auspica, “per il bene del territorio, che a monte ci sia un errore di trasmissione avvenuto durante la Conferenza unificata”.