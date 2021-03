È iniziata lunedì 1 marzo 2021 la prima fase dell’intervento per la messa in sicurezza dei ventitré esemplari di Jacaranda classificati in fascia D (secondo la classificazione VTA che indica lo stato di gravità estrema per la stabilità) presenti nel Largo Carlo Felice.

Le operazioni andranno avanti anche nei giorni successivi.

L’intervento si è reso necessario per i gravi rischi per l’incolumità della cittadinanza previe comunicazioni alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari (inviate in data 11 e 22 febbraio 2021), come previsto dalla normativa vigente in materia.

I tecnici, oltre all’analisi VTA, prima di procedere con l’intervento di messa in sicurezza e sostituzione, hanno sottoposto gli esemplari di Jacaranda a due ulteriori analisi: una strumentale con l’utilizzo dello resistografo e una speditiva, svolta da un pool di agronomi.

A seguito di questi ulteriori accertamenti, i tecnici hanno deciso che dei ventitré esemplari, quattordici siano soggetti a taglio con eradicazione (oltre l’esemplare caduto lo scorso 1 febbraio 2021), cinque siano soggetti a potatura, mentre per tre di questi è stata disposta la cavatura e il trasporto presso il vivaio comunale di Corongiu dove le piante riceveranno le cure adeguate e, successivamente, verranno rimesse a dimora in adeguate aree verdi.

Nelle prossime settimane avrà inizio la seconda fase dell’intervento che prevede la sostituzione e la messa a dimore dei nuovi esemplari di Jacaranda di dimensioni adulte con altezza tra i 250 e i 350 centimetri e una circonferenza di trenta centimetri.