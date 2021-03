Massimo 4-5 progetti e non 206, come previsto all’inizio, è il numero dei progetti che la Sardegna deve presentare per ottenere i finanziamenti del Recovery plan. E c’è tutta la disponibilità da parte della Giunta ad accantonarli tutti. Lo ha confermato in Aula lo stesso presidente della Regione, Christian Solinas, all’inizio della discussione sul Next Generation Eu.

Accantonarli, ha precisato, “per definire assieme alle forze politiche del Consiglio regionale, le forze sociali, le università sarde, quattro o cinque grandi progetti realmente innovativi di portata tale da determinare una vera e propria rivoluzione in termini di innovazione, di riqualificazione verde della nostra Isola, di aumento del Pil”. Ad oggi, ha ricordato, “le missioni sono digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute”. Solinas ha poi spiegato che “la Regione ha presentato una serie di proposte che rappresentano il portato di anni di progettazioni che già si trovavano all’interno della pubblica amministrazione, e questo è avvenuto nel quadro di un percorso tracciato dalla Conferenza delle Regioni: l’1 novembre 2020 la Conferenza ha chiesto di definire le priorità e il 2 novembre la presidenza ha trasmesso le linee guida agli assessorati per stabilirle. Il 24 novembre le schede sono state trasmesse al governo e il 25 la conferenza Stato-Regioni ha notificato la chiusura dell’iter”.

Questa progettazione, ha precisato Solinas, “è figlia di un contesto delineato dal Governo precedente ora, in base alle linee di indirizzo del Governo Draghi, abbiamo il dovere di ridurre a 4 o 5 linee d’azione per coinvolgere forze politiche, datoriali e sindacali e per ridisegnare il futuro della Sardegna”.