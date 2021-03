Avvio della campagna di vaccinazione per il personale del Corpo Forestale. Per il 3 Marzo nel Poliambulatorio di Sorgono saranno sottoposti a profilassi vaccinale 70 forestali. L’attività vaccinale sarà portata avanti con una capacità erogativa di 14 vaccini /ora con il personale suddiviso in blocchi da 7 persone ogni mezzora. L’attività proseguirà venerdì 5 marzo a Olbia all’Ospedale Giovanni Paolo II dove saranno vaccinati 70 forestali e sempre venerdì al Paolo Dettori di Tempio si sottoporranno alla somministrazione altri 70 forestali. Nella settimana successiva, con date ancora da calendarizzare, si somministrerà il vaccino ai restanti dipendenti che hanno aderito all’iniziativa.

“Grazie alla collaborazione dell’assessore alla Sanità, dell’assessore all’Ambiente e di tutta la direzione regionale della Sanità e dell’Areus è stato possibile raggiungere questo importante traguardo, indispensabile per la tutela dei lavoratori che quotidianamente prestano servizi mirati alla tutela dell’ambiente e della collettivita”, dice il comandante del Corpo forestale Antonio Casula.