In corso una grossa operazione dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari nei confronti di 5 soggetti, dediti al commercio di farmaci anabolizzanti destinati a bodybuilders agonisti e giovani frequentatori delle palestre cagliaritane. Dalle prime ore del mattino i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari, con l’ausilio dei militari della locale Arma territoriale e del Nucleo Carabinieri Cinofili, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di 5 arresti di cui una in carcere e 4 agli arresti domiciliari.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, sono state condotte dal N.A.S. di Cagliari ed hanno permesso di accertare il vasto commercio di farmaci anabolizzanti che avveniva ad opera di cinque personal trainer, per il cui approvvigionamento vantavano contatti con organizzazioni localizzate in Paesi dell’Est Europa ed altre in ambito regionale.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa, che si terrà a Cagliari presso la caserma sede del Comando Provinciale Carabinieri alle ore 12:00 del 3 marzo 2021 (Via Nuoro nr.9).