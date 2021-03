Hanno minacciato con un coltello un ragazzino con lo scopo di rubargli la bici, ma senza successo. È accaduto a Olbia qualche settimana fa.

Nei guai due minorenni olbiesi, uno di 16 e uno di 17 anni, che sono stati identificati dai carabinieri della Sezione radiomobile di Olbia i quali hanno loro notificato le misure cautelari emesse dal Tribunale per i minorenni di Sassari: per il 17enne sono scattate le prescrizioni, che lo obbligano a compiere il proprio dovere per quanto riguarda lo studio o il lavoro, e comunque a seguire un preciso percorso educativo. Per il 16enne, invece, è stata disposta la permanenza in casa.