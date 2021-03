“Ho appena ricevuto la comunicazione dalla ATS che dagli ultimi esami odierni risultano 12 casi di positività al Covid_19, di cui 7 (purtroppo) sono ascrivibili alla variante inglese”. Lo riporta su Facebook il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, a seguito della comunicazione ufficiale da parte dell’Ats.

“Tutti sono in isolamento e sotto piena tutela sanitaria” continua. “Quindi nessun allarmismo ma continuiamo a prestare massima attenzione, attendendo i vaccini che sconfiggeranno una volta per tutte questa pandemia”. E in conclusione spiega che “la variante inglese viene curata e trattata esattamente come le altre e non è più pericolosa rispetto al covid-19 della prima ora (chiarimento appena fornitomi da ats)”.

Enrica Massa