“Che cos’è l’amor?”: si confronta con un tema universale la 14/a edizione del festival “Sulla Terra Leggeri”. Il Festival letterario della Sardegna si articola in due fine settimana di incontri in live streaming, in diretta Facebook e Youtube dalla sede di Cagliari della Fondazione di Sardegna, per indagare “su eros e innamoramento nella vita e nella letteratura”. Appuntamento sabato 6 e domenica 7 marzo, a partire dalle 18, con replica il weekend successivo del 13 e 14 marzo.

Spazio all’attualità, al giornalismo, agli esordi letterari e romanzi sportivi, film cult e serie tv, con l’accompagnamento musicale dell’Armeria dei Briganti. La grande letteratura di Nicola Lagioia e Teresa Ciabatti e Nicola Lagioia, lo sguardo prezioso di Serena Dandini, Luca Bizzarri, la divulgazione di qualità con Eva Cantarella e Nadia Fusini, Bianca Pitzorno, tra le più apprezzate autrici di romanzi e racconti per bambini e ragazzi e la cifra poetica e sognante di Milena Agus. E ancora musica e “nuvole” con Dente e Davide Toffolo. Sono alcuni tra i nomi del festival che affronterà anche i temi dello sport, le nuove visioni del femminismo e i vari aspetti della pandemia.

Il festival è organizzato e diretto dall’ associazione culturale Camera a Sud: Flavio e Paola Soriga, Giovanni Dessole e Michela Calledda, Nicola Muscas e Francesca Panzica, Renzo Cugis e Riccardo Atzeni. A dare il via il 6 marzo è “Parliamo di mondo”, incontro sul racconto della pandemia a cura delle giornaliste di Radio3 Costanza Spocci e Sara Sanzi, insieme a Giuseppe Rizzo di Internazionale. Coordina Flavio Soriga. A seguire la presentazione di Saetta Rossa (Panini), graphic novel di Marco Bucci illustrata da Riccardo Atzeni. Moderatori d’eccezione lo scrittore Nicola Lagioia e la rapper Myss Keta. Al tema principale è dedicato un incontro a più voci il 7 marzo alle 21.