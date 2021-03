Al via da oggi a Sassari, Alghero e Ozieri la campagna di vaccinazione contro il covid destinata agli ultra 80enni, coordinata dalla Assl sassarese. Le prime dosi inoculate ai residenti nei tre Comuni sono state eseguite nei centri vaccinali del complesso sanitario di Rizzeddu (a cura del Servizio di Igiene e sanità pubblica), dell’ospedale civile di Alghero e dell’ospedale Segni di Ozieri (a cura del Presidio ospedaliero e dei Distretti di competenza). I soggetti a essere vaccinati sono quelli con più di 85 anni.

Le liste dei cittadini con i numeri di telefono sono state inviate dalla direzione Ares-Ats Sardegna e confrontate con le amministrazioni comunali, così da consentire agli operatori socio sanitari di raggiungere in modo capillare la popolazione target. Per gli ultraottantenni residenti nei centri più lontani dai punti di somministrazione, la Assl di Sassari ha scelto di privilegiare la vaccinazione in loco: le squadre mobili, d’accordo con i rispettivi sindaci, si recheranno sul posto per somministrare le dosi del vaccino anti Covid-19.