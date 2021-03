Con una nuova ordinanza, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu proroga la chiusura della scuola elementare Calamida fino al 17 marzo. La sospensione dell’attività didattica in presenza si era resa necessaria per la scoperta di alcuni casi di positività al nuovo Coronavirus.

Ieri il dirigente scolastico aveva sospeso le lezioni in presenza per 6 giorni, ma per il sindaco non bastano. “La proproga della chiusura – spiega Soddu – si è resa necessaria per consentire il tracciamento dei contatti e la sanificazione della struttura e garantire così la sicurezza di alunni, insegnanti e personale scolastico. Il provvedimento – precisa il sindaco – potrà comunque essere revocato qualora l’attività di tracciamento dei contatti si concluda in tempi rapidi. L’amministrazione comunicherà tempestivamente eventuali variazioni”.