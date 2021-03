Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 20.884 casi di coronavirus su 358.884 tamponi effettuati, lo rivelano gli ultimi dati del bollettino del Ministero della Salute.

4.650.299 sono le dosi di vaccini somministrate nel Paese fino ad ora. Le persone vaccinate (a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino) sono 1.471.648.

Con i 20.884 nuovi casi registrati (ieri 17.083), il numero complessivo di casi di Covid dall’inizio dell’epidemia è salito a quota 2.976.274.

Nell’ultimo giorno a 14.068 persone è stata confermata la guarigione dal Covid (10.057 ieri). Il totale delle guarigioni arriva a 2.440.218.

347 sono le vittime nuove del Covid, 4 in più di ieri. Complessivamente i decessi per Covid sono stati 98.635.

Nel Paese ad oggi si contano 437.421 positivi al coronavirus, 6.425 in più di ventiquattro ore fa. Tra questi 415.247 sono gli asintomatici o i malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare, pari a circa il 95% del totale. I pazienti nelle terapie intensive sono 2.411, mentre i malati con sintomi ricoverati nei reparti Covid sono 19.763, in crescita rispettivamente di 84 e 193 rispetto ad un giorno fa.

La Lombardia rimane la regione più colpita con 4.590 nuovi casi, seguita dalla Campania (2.635 nuovi casi) e la Emilia-Romagna (2.456 nuovi casi). Si distingue in positivo la Valle d’Aosta, che conta solo 9 nuovi casi.

Nell’ultimo giorno sono stati effettuati 358.884 tamponi e il tasso di positività è stato pari al 5,8%, +0,7% rispetto a ieri.