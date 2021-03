I carabinieri di Siliqua (Su) hanno denunciato per incendio doloso un 46enne cagliaritano, residente a Decimomannu, ben noto alle forze dell’ordine.

Ieri notte intorno alle 22 ha cosparso di liquido infiammabile un Ford Transit parcheggiato in Via Fermi a Uta, di proprietà di un 46enne, con l’intento di incendiare il veicolo. E’ stato visto proprio in quel frangente dal proprietario del mezzo che si metteva ad urlare e ha chiamato i carabinieri al 112, allertando così la centrale operativa dell’Arma di Iglesias. L’incendiario ha quindi desistito ed è scappato.

In un primo momento è riuscito a dileguarsi nelle vie limitrofe per poi essere rintracciato dai militari mentre viaggiava a bordo della sua Renault Clio. Alla base del gesto vi sarebbe solo il gusto di dar fuoco a qualcosa.