I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno denunciato per furto aggravato un disoccupato 44enne di Villaputzu, già gravato da precedenti denunce. L’uomo intorno alle 18 di ieri è stato notato da militari darsi alla fuga in Via Cornalias con in mano un monopattino elettrico. Attirati da tale particolare dinamica i Carabinieri sono intervenuti bloccando l’uomo.

I brevi accertamenti svolti sul posto hanno consentito di risalire al proprietario del monopattino che è risultato essere stato rubato pochi attimi prima ad un 51enne romeno. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.