I carabinieri di Arzana, insieme ai colleghi di Ilbono, hanno arrestato un uomo originario di Oristano trovato in possesso di circa 400 grammi di marijuana. I militari della Compagnia di Lanusei, infatti, nel pomeriggio di ieri erano impegnati in un servizio organizzato con dei posti di controllo ben articolati e nei punti nevralgici del territorio. In uno di questi posti di blocco, effettuato dai militari di Arzana e Ilbono, è stato fermato e controllato l’oristanese che sin da subito, sia per i precedenti che per l’atteggiamento, è stato controllato in maniera approfondita.

L’uomo, a bordo di un Fiat Ducato refrigerato, formalmente vendeva il pesce in Ogliastra, ma i militari sono subito stati attirati da un ripiano del furgone che vistosamente presentava chiari segni di manomissione. Controllando attentamente hanno scoperto un vano con all’interno tre buste contenenti complessivi 400 grammi di marijuana circa. L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, veniva arrestato e condotto presso il carcere di Lanusei.