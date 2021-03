Fine settimana di piogge e poi un calo delle temperature fino a 10 gradi in meno: dopo numerosi giorni ‘belli’ il tempo sta per cambiare, con l’alta pressione pronta a fare le valigie e lasciare spazio a una maggior instabilità. Da venerdì, avvisa il team del sito iLMeteo.it, le prime piogge torneranno, dopo tanto tempo, a interessare il Nordest per poi portarsi in tarda serata anche in Lombardia e sul resto del Nord. Ma sabato, secondo gli esperti, l’irruzione di aria più fredda in arrivo dai Balcani, favorirà l’arrivo di un rapido fronte instabile che porterà piogge veloci e possibili locali temporali che dal Nordest si porteranno verso il Nordovest dove nevicherà sulle Alpi al di sopra dei 7-900 metri.

Tempo in peggioramento anche sulla Sardegna. Nel frattempo dalla Tunisia, secondo i meteorologi de iLMeteo.it, un debole vortice ciclonico comincerà a far peggiorare il tempo sulla Sardegna con temporali verso sera. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione soprattutto al Nord, infatti rispetto a questi giorni caleranno di quasi 10 gradi con valori massimi non più alti di 10 gradi e minimi che potranno andare anche sotto lo zero, specie in Emilia, in aperta campagna e anche sulle zone interne del Centro.