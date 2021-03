Il Comune di Quartu parteciperà al bando regionale “Primi Passi”, con cui si intendono rafforzare i servizi educativi per la prima infanzia 0-3 anni nella fase di emergenza determinata dall’epidemia da Covid-19.

“E’ già disponibile nell’Albo Pretorio del sito comunale il testo dell’avviso pubblico, che si dirama in due linee di intervento specifiche: supporto alla famiglia e supporto al mantenimento delle strutture per l’infanzia nei Comuni in cui i servizi sono stati danneggiati dall’emergenza Covid–19”, spiega l’assessore Cinzia Carta, che aggiunge: “Siamo interessati a dare massima diffusione e favorire la più ampia partecipazione al bando: a breve convocheremo tutte le strutture private di Quartu che operano nel settore dei servizi per l’infanzia per un incontro esplicativo su piattaforma”.

Il bando “Primi Passi” è rivolto a Comuni, Unioni di Comuni e ai soggetti potenzialmente beneficiari. I soggetti interessati al finanziamento saranno individuati attraverso una procedura ad evidenza pubblica e manifestazioni di interesse che dovranno essere inviate all’Amministrazione unitamente alla relativa modulistica allegata, reperibile in Albo Pretorio e presso la sezione “Bandi e Concorsi”, alla voce “Bandi di Gara”, del sito istituzionale del Comune di Quartu Sant’Elena.