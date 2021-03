La Sardegna è in grave ritardo sul fronte della vaccinazione anti-Covid e la Regione è al lavoro per recuperare il lavoro in arretrato, dato che nell’Isola, secondo quanto si apprende, “sono stati riempiti tutti gli spazi liberi (slot) nei turni di vaccinazione fino alla metà di aprile con tutti i nominativi”.

Si tratta di migliaia di soggetti che dovranno ricevere la prima somministrazione e che sono stati individuati, secondo le priorità stabilite nel piano di vaccinazione, tra personale scolastico, forze dell’ordine, forestali, oltre agli over 80.

Intanto, dal prossimo fine settimana dovrebbero essere operativi i punti di vaccinazione della Fiera di Cagliari dove, tra sabato e domenica, si conta di effettuare tra le 4 e le cinquemila somministrazioni, in contemporanea con la campagna di screening di massa “Sardi e sicuri” che il 6 e il 7 approda, appunto, nel capoluogo con test rapidi gratuiti.