Notiziario di Sampdoria-Cagliari. SAMPDORIA: QUAGLIARELLA OK, PRONTO PER IL CAGLIARI. Subito in campo la Sampdoria dopo il pareggio nel derby col Genoa in vista della gara con il Cagliari dove potrebbe rientrare in difesa dal primo minuto Yoshida al posto di Colley. Nessun problema invece per Quagliarella che ieri sera era uscito anzitempo per un problema muscolare: ha fatto lavoro di scarico insieme agli altri compagni impiegati ieri sera In appoggio al capitano potrebbe scoccare l’ora di Gabbiadini con Keita invece che dovrebbe accomodarsi in panchina. Ancora out Torregrossa che sta proseguendo il lavoro di recupero agonistico. Domani allenamento pomeridiano.

CAGLIARI: RUGANI E SIMEONE IN DUBBIO. Dopo la vittoria sul Bologna, i rossoblù di Semplici hanno ripreso gli allenamenti ad Asseminello, in vista della trasferta di domenica a Genova contro la Sampdoria. Sono rimasti a riposo Simeone e Rugani, che devono smaltire una contusione rispettivamente alla coscia destra e sinistra, subite contro il Bologna. Semplici spera comunque di avere entrambi a disposizione per domenica.