I carabinieri di San Sperate (Su) hanno denunciato per truffa aggravata, un 41enne di Tivoli (Roma), già noto alle forze dell’ordine. Quest’ultimo è sparito dopo aver incassato 594 euro da un 37enne di San Sperate per l’acquisto di un motore per trattore, posto in vendita sul subito.it.

Dopo essere riuscito a farsi pagare tramite una ricarica di una sua carta postale non ha inviato quanto pattuito ed acquistato dalla controparte, rendendosi irreperibile. L’ingenuo acquirente troverà difficoltà probabilmente insormontabili nel recuperare il maltolto, ma le indagini dei carabinieri hanno quantomeno consentito di inchiodare il reo alle proprie responsabilità, per un nuovo processo a Cagliari.

I Carabinieri raccomandano prudenza per chi è alla ricerca dell’affare nel mare del web: la bramosia delle grandi occasioni favorisce i truffatori che confezionano offerte imperdibili, esche irrinunciabili per chi abbocca.