Una maxi discarica abusiva circonda l’ex stazione di Enas, nei pressi di Olbia. A denunciare pubblicamente la presenza di rifiuti di ogni genere sono il comitato “Ambiente, salute, legalità” e il consigliere regionale del M5S, Roberto Li Gioi, che questa mattina ha fatto un sopralluogo nell’area e ha presentato un’interrogazione urgente indirizzata all’assessore alla Sanità, Nieddu e all’assessore all’Ambiente, Lampis.

Attorno all’edificio abbandonato dell’ex stazione sono stati accumulati negli anni rifiuti di tutti i tipi: materassi, pneumatici, lamiere, inerti, e perfino un vecchio camper arrugginito. “Condizioni di pericolo e di altissimo rischio inquinamento che ho potuto toccare con mano e per le quali chiederò l’intervento immediato della Regione. È arrivato il momento di attivare le bonifiche. Un territorio a forte vocazione turistica come il nostro, non può tollerare un tale scempio che a macchia di leopardo coinvolge diverse aree verdi alle porte della città”, sostiene Li Gioi.

“Ho presentato un’interrogazione urgente perché ritengo sia necessario avviare specifiche indagini volte ad accertare la natura dei rifiuti ritrovati e l’eventuale pericolo per la salute pubblica. Non accetteremo lungaggini o l’imposizione di ostacoli che non ci consentano di agire in fretta per tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini residenti nelle zone circostanti.

Pertanto ho chiesto agli assessori di attivarsi e disporre gli atti e le misure necessarie a provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti in conformità alle normative vigenti e in modo tale da non recare danni alla popolazione e all’ambiente”.