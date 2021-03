Forfait di Simona Ventura al Festival di Sanremo, dove era attesa domani per la serata finale. “Con grande dispiacere per me – annuncia Amadeus – devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid.

Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”.

Sono stati 10 milioni 596 mila, pari al 42.4% di share, i telespettatori che hanno seguito ieri su Rai1 la prima parte della terza serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover della musica d’autore; la seconda parte ha ottenuto 4 milioni 369 mila con il 50.6%. Il festival risale la china degli ascolti: la seconda serata aveva ottenuto 10 milioni 113 mila spettatori con il 41.2% nella prima parte e 3 milioni 966 mila nella seconda con il 45.7%. L’anno scorso la serata duetti aveva fatto registrare 13 milioni 533 mila spettatori con il 53.6% di share nella prima parte e 5 milioni 636 mila con il 57.2% nella seconda.

In media, la serata cover di Sanremo 2021 ha ottenuto 7 milioni 653 mila spettatori con il 44.3%, migliorando la performance della seconda serata (seguita in media da 7 milioni 586 mila spettatori con il 42.1% di share). Resta irraggiungibile il record dello scorso anno, quando la serata duetti fece segnare in media 9 milioni 836 mila spettatori e il 54.5%.

“Il segno della croce prima di entrare sul palco? L’ho fatto anche l’anno scorso. Sono molto credente, ringrazio Dio in qualsiasi momento della giornata, innanzi tutto per la salute, mai per gli ascolti o per altre cose. Era un segno della croce di ringraziamento, come lo fa il calciatore prima di entrare in campo o come i momenti di preghiera delle altre religioni. Non era studiato”. Lo spiega Amadeus in conferenza stampa. “L’ho fatto in modo naturale, senza ostentare né mancare di rispetto a nessuno”.

“Quello che Fiorello fa sul palco illumina Sanremo, è una figura indispensabile per il mio festival. Non l’ho mai visto tranquillo come quest’anno, in palla, divertito, padrone di casa assoluto”. Lo dice Amadeus in conferenza stampa. “L’anno scorso nella serata dei duetti, che è molto lunga, non c’era. Quest’anno sono felice che sia rimasto”, aggiunge. “Dietro l’aria da guascone siculo – sottolinea il direttore di Rai1, Stefano Coletta – Fiorello è un artista da mille registri, fiuta quello che gira intorno. Il suo atteggiamento sul palco quest’anno è rivoluzionario: senza pubblico, ha scelto la giusta misura, dando più spazio a canto e performance, perché forse il monologo retorico su quello che stavamo vivendo sarebbe stato respinto”.

Stasera, alla quarta serata del festival, ci sarà Barbara Palombelli. “Se mi aspettavo le polemiche sulla mia presenza al festival? Probabilmente sì. Anche se ho iniziato in Rai e ci ho lavorato per 22-23 anni. Credo che Sanremo attiri polemiche come una calamita, va messo nel conto”. La giornalista, poi, anticipa il contenuto del suo monologo: “Utilizzerò la mia memoria personale del festival per raccontare un po’ di me e per parlare alle donne, alle ragazze. Ho due figlie che hanno l’età delle cantanti che sono qui e che vengono da realtà difficili come Elodie. Ecco, in questo momento difficile, vorrei dire a tutte le donne di stringere i denti, faticare e darsi da fare”.