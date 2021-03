Papa Francesco è nella città santuario di Najaf, nel centro dell’Iraq, dove incontrerà il Grande Ayatollah Ali Sistani, massima autorità religiosa per gran parte dei musulmani sciiti. Najaf è La terza città sacra per i musulmani sciiti dopo la Mecca e Medina e ospita la tomba di Alì, genero e cugino di Maometto.

Il programma è per un incontro privato tra Papa Francesco e la massima autorità religiosa degli sciiti, il Grande Ayatollah Al-Sistani. E’ uno degli incontri religiosi più importanti della storia. Il 90enne Sistani, che non appare mai in pubblico, ha ricevuto l’84enne pontefice argentino nella sua modesta abitazione.

(Fonte AGI)