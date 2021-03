Un arresto, una denuncia e due carabinieri feriti. Questo quanto accaduto nella tarda serata di ieri venerdì 5 marzo in pieno centro a Cagliari. Una rocambolesca fuga che ha trasformato il primo venerdì di zona bianca in un far west.

Coinvolti 5 giovani, la cui fuga da una pattuglia dei carabinieri è iniziata in viale Buoncammino. In manette per resistenza a pubblico ufficiale è finito Valerio Saja, 29 anni, il conducente della Golf che durante la fuga ha prima travolto un rider e poi ha perso il controllo scontrandosi frontalmente contro una ‘Gazzella’ dei carabinieri del Radiomobile. Inoltre è stato denunciato per detenzione di droga un 24enne che si trovava in auto con lui insieme ad altre tre persone, una delle quali ancora irreperibile.

La vicenda: giunti in viale Buoncammino, Saja ha visto la pattuglia dei carabinieri che allestiva il posto di blocco, ma non si è fermato, fuggendo a tutta velocità verso largo Carlo Felice. Arrivato all’altezza dell’ospedale San Giovanni di Dio ha travolto un raider ed ha poi proseguito la fuga. Arrivato vicino alla Banca d’Italia, dopo aver rischiato di travolgere passanti e urtare altre auto, ha perso il controllo della Golf, invadendo la carreggiata opposta. Proprio in quel momento arrivata l’altra auto dei carabinieri. L’impatto è stato inevitabile. Nonostante le lievi contusioni i cinque giovani sono scesi dall’auto, cercando di allontanarsi ma quattro di loro sono stati subito bloccati da carabinieri e polizia.

La Golf è stata perquisita ed è stato recuperato un borsello con dentro droga e denaro. Due carabinieri sono stati trasportati in ospedale, mentre i quattro giovani sono finiti in caserma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cagliari che si sono occupati dei rilievi dell’incidente.

