Con una nota sui social, gli Helloween hanno annunciato il posticipano del loro tour europeo alla primavera del 2022

“Purtroppo, ma nell’interesse della salute e della sicurezza di tutti, dobbiamo rimandare di nuovo il nostro tour europeo. Come tutti sappiamo, il tour attualmente non è fattibile. Per garantire un regolare svolgimento dello stesso, abbiamo deciso di rimandarlo alla primavera del 2022.

Stiamo lavorando per riprogrammare le date e le annunceremo a breve. Inoltre, presto renderemo nota una grande novità, quindi rimanete sintonizzati! Vi preghiamo di conservare i biglietti, poiché rimarranno validi per le date riprogrammate”.

La data italiana era prevista per il 27 aprile 2021 al Lorenzini District di Milano.