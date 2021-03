Blind Guardian posticipano al 2022 il tour con tutto “Somewhere Far Beyond”

I Blind Guardian hanno annunciato che le date del tour dedicato all’anniversario dell’album classico “Somewhere Far Beyond” vengono posticipate al 2022.

Ecco tutte le fate europee:

16.3.22 – Germania – Saarbrücken – Garage

17.3.22 – Germania – Stoccarda – LKA

18.3.22 – Svizzera – Pratteln – Z7

19.3.22 – Germania – Memmingen – Kaminwerk

20.3.22 – Germania – Monaco – Backstage

22.3.22 – Germania – Francoforte – Batschkapp

23.3.22 – Germania – Oberhausen – Turbinenhalle

25.3.22 – Germania – Dresda – Alter Schlachthof

26.3.22 – Germania – Colonia – E-WERK

27.3.22 – Germania – Amburgo – Markthalle (Sold out)

28.3.22 – Germania – Amburgo – Markthalle (Additional show)

30.3.22 – Germania – Berlino – Huxleys (relocated from Columbia Club to Huxleys)

31.3.22 – Germania – Osnabrück – Hyde Park (Sold out)

01.4.22 – Germania – Osnabrück – Hyde Park (Additional show)

02.4.22 – Germania – Neuruppin – Kulturhaus