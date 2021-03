Le truffe sul web sembra non conoscano crisi. Ieri infatti i Carabinieri di Lunamatrona (Su), a conclusione di un’attenta indagine, hanno denunciato per truffa aggravata una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, un romeno 38enne, domiciliato a Monza.

I militari a seguito di indagini sulle movimentazioni del denaro, hanno scoperto che lo straniero, negli scorsi mesi aveva messo in vendita su Ebay una consolle per videogame “Sony PS4”, che è stata ‘acquistata’ da un 61enne di Brindisi, ma residente a Pauli Arbarei, pensionato, dietro il corrispettivo di 184 euro, su un conto corrente risultato del romeno, non nuovo a tali imprese.

Come da copione la merce non è stata mai spedita. Al 61enne non è rimasto altro che presentare una denuncia in caserma.