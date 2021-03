Ieri i Carabinieri della Compagnia di Carbonia (Su), nel corso di un normale servizio di pattuglia, hanno arrestato un 22enne nigeriano, già precedentemente denunciato per altre vicende, perché indiziato di rapina. Nel pomeriggio si trovava in Via Messina dove ha aggredito un 45enne di Carbonia conosciuto per vicende di droga. Dopo averlo preso per il collo e immobilizzato, gli ha sferrato una raffica di pugni e schiaffi al volto, impossessandosi del suo cellulare, dello zaino con all’interno documenti personali e un bancomat.

Non pago, l’aggressore, dopo averlo trascinato in strada per alcuni metri, ha afferrato una vanga che ha trovato nel giardino di un’abitazione vicina e ha tentato di colpire la vittima che è riuscita però a scappare.

Le immediate ricerche hanno consentito ai militari, allertati nella vicina Piazza Marinai D’Italia dalla vittima, terrorizzata, che ha fornito una descrizione somatica particolareggiata dell’aggressore, di rintracciare l’autore del reato, e di trovargli addosso il telefono, lo zaino e tutti gli altri effetti personali sottratti al 45enne, che gli sono stati restituiti.

Il nigeriano, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Carbonia, in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Palazzo di Giustizia di Cagliari previsto per domani mattina.