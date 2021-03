Anche durante questo fine settimana sono proseguiti i controlli sulla sicurezza della circolazione stradale effettuati dalla Polizia Locale cittadina, nel quartiere di Monte Urpinu, in particolare per le condotte di guida pericolosa per le elevate velocità.

Sono stati predisposti specifici servizi e predisposti dei posti di controllo in particolare in viale Europa, ma anche nelle strade adiacenti. Gli agenti hanno elevato numerose sanzioni per velocità non commisurata, mancato utilizzo del casco di conducenti e passeggeri di motocicli e diverse altre violazioni al CdS.

Al conducente di un veicolo, risultato non munito della patente, è stato elevato un verbale di 5100€ e il fermo del veicolo per tre mesi.

I servizi proseguiranno secondo una precisa pianificazione interessando anche altre zone della città.