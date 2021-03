Intensificati i controlli della Polizia Locale del capoluogo per il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 adottate dai Dpcm e dell’ordinanza della Regione Sardegna n. 4 del 28 febbraio 2021.

Durante tutta la scorsa settimana e in particolare nelle giornate di venerdì e sabato le pattuglie della polizia locale hanno effettuato il controllo sul rispetto del distanziamento sociale, sull’uso della mascherina da parte delle persone. Sono stati controllati oltre 80 bar, pub, caffetterie e simili e circa 120 esercizi di ristorazione, pizzerie, ristoranti etc., verificando il rispetto delle limitazioni orarie (ore 21.00 per i primi e 23.00 per i secondi), ma principalmente il rispetto delle specifiche misure anticovid previste dal protocollo che regola l’esercizio di dette attività in questo periodo di pandemia.

Tra i numerosi controlli solo un esercizio di ristorazione non rispettava l’orario di chiusura e per questo verrà sanzionato e dovrà pagare una sanzione di 400€ e verrà inoltrata la segnalazione per la sospensione dell’autorizzazione amministrativa.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane per contribuire al rispetto delle misure anticontagio finalizzate al contenimento della diffusione del coronavirus.