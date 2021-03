Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Ss 131 e per questo motivo è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Cagliari della Statale “Carlo Felice” all’altezza del chilometro 31,400 in località Serrenti.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha visto coinvolti due veicoli.

Al momento il traffico viene deviato in complanare.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.