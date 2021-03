È stata dimessa dall’ospedale di Iglesias la 18enne vittima della violenza sessuale avvenuta ieri sera nei giardinetti di via Balilla che si trovano poco distante dalle scuole medie di Carbonia, nel Sulcis. È ancora molto turbata. I carabinieri hanno ricostruito dettagliatamente quanto accaduto ieri in via Balilla.

La vittima si trovava con alcuni amici vicino ai giardinetti, quando ha avuto la necessita di allontanarsi. Proprio in quel momento il 48enne arrestato è entrato in azione. Dopo averla avvicinata l’ha aggredita e immobilizzata, poi ha abusato di lei. La ragazza è riuscita a divincolarsi dopo averlo colpito con una testata ed è fuggita, facendo scattare l’allarme. In via Balilla sono arrivati subito i carabinieri della Compagnia di Carbonia.

La 18enne è stata accompagnata in ospedale dove è stata visitata. I militari dell’arma intanto si sono messi alla ricerca dell’autore della violenza, rintracciato pochissimo tempo dopo grazie alle testimonianze dei ragazzi che si trovavano in zona e al riconoscimento della vittima. L’uomo adesso si trova in carcere a Uta con l’accusa di violenza sessuale.

