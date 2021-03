“Ieri notte al Bastione, come venerdì sera, solita festa di ragazzi, fin oltre le due. Musica a palla, alcol, assembramenti e funzioni fisiologiche espletate dove capita”, è la denuncia di un lettore sul primo weekend ‘bianco’ del capoluogo.

“I residenti protestano e non ne possono più. Inutile raccontare che stamani il puzzo di alcol e urina si sentiva lontano. E al mattino è pieno di bambini che giocano sulle pipi e il vomito della sera precedente. Grande segno di civiltà in una città che sta cercando disperatamente di riprendere la normalità dopo il Covid – e prosegue il cittadino nella nota – ma se le condotte sono queste , quanto tempo ancora resteremo in ‘Zona Bianca’?”.