Roberto Sanna aveva 34 anni ed era malato di Sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Se ne è andato con il suicidio assistito in Svizzera, dove è giunto dopo un lungo viaggio dalla Sardegna.

Un altro caso che, afferma l’Associazione Luca Coscioni, rappresenta “un dolore raddoppiato dall’indifferenza parlamentare. Morire in Italia, in questi casi estremi, infatti, è legale, ma mancano le regole”.

“Ci stringiamo attorno alla famiglia di Roberto per la sua morte e per denunciare l’ulteriore dolore imposto dall’inazione istituzionale. Una sofferenza acuita nei giorni scorsi dal terribile viaggio che un ragazzo in condizioni fisiche drammatiche ha dovuto sopportare dalla Sardegna fino in Svizzera”, afferma Filomena Gallo, segretario dell’Associazione Luca Coscioni.