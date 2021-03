Una targa all’azienda ospedaliera universitaria di Cagliari come ringraziamento per il lavoro svolto da tutte le donne durante l’emergenza Covid. L’ha donata all’Aou la commissione per le Pari opportunità della Regione, in occasione della Giornata internazionale della Donna.

“La targa è un simbolo che porta un messaggio profondo – si legge nella motivazione – : aumentare la consapevolezza sull’importanza della parità di genere, per abbattere la disparità e il gap di genere dal punto di vista economico, sociale e culturale che purtroppo si è accentuato ancora di più a causa della pandemia da Coronavirus.

“Grazie per il pensiero e per il messaggio che questo gesto porta con sè”, commenta il direttore generale dell’Aou Giorgio Sorrentino – sono fortunatissimo ad avere nel mio team due donne straordinarie nel ruolo di direttrice amministrativa e direttrice sanitaria, non potevo fare scelta migliore”.