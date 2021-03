Proseguono gli sbarchi di migranti nel sud Sardegna: sulle coste sarde sono sbarcati 4 stranieri, presumibilmente algerini, rintracciati questa mattina dai carabinieri all’interno del Poligono militare di Teulada.

I quattro, tutti in buone condizioni di salute, sono stati affidati agli agenti del Commissariato di Carbonia che li ha scortati fino al centro di prima accoglienza di Monastir, dove i migranti rimarranno in quarantena. Il barchino usato per raggiungere la Sardegna non è stato recuperato.