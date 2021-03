“Detroit Stories“, il nuovo album pubblicato da Alice Cooper è entrato nelle classifiche italiane alla 39esima posizione.

Si tratta del miglior risultato mai ottenuto da Alice Cooper nella nostra classifica nazionale. Il precedente “Paranormal” del 2017 si era fermato alla numero 47, mentre “Welcome 2 My Nightmare” del 2011 alla 60.

“Detroit Stories” è attualmente alla posizione numero 1 in classifica tedesca, alla 3 in quella australiana e alla numero 4 in quella del Regno Unito.