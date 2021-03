8 marzo, ‘Non chiamatela festa’: a Cagliari manifestazione contro la violenza sulle donne

Nel corso della manifestazione, è stato sottolineato come ben 16 femminicidi solo in questo primo scorcio di anno non possano giustificare dei “festeggiamenti”

‘Non chiamatela festa’. Con questo titolo, nel giorno in cui si celebra la “Festa della Donna”, le Associazioni Luna & Sole – Penelope Sardegna e Volontariato Francescano Solidali, hanno organizzato una iniziativa, in forma ‘statica’ sotto i portici del Consiglio Regionale della Sardegna a Cagliari.

Nel corso della manifestazione, è stato sottolineato come ben 16 femminicidi solo in questo primo scorcio di anno non possano giustificare dei “festeggiamenti”. In particolare, precisano durante la riunione, “si intende sottoporre all’opinione pubblica un problema diventato oramai una emergenza e far risaltare la necessità di informazione e formazione al fine di arginare e prevenire, per quel poco possibile, la realtà dilagante di ogni tipo di violenza di genere e far si che le donne, sin dall’adolescenza, capiscano che non sono più sole, che le Istituzioni, le Autorità di Polizia, i Centri Antiviolenza con tutti i loro apparati di ascolto, assistenza legale, psicologica, assistenza umana solidale ed intervento sono al loro fianco”.