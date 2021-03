Il Comune di Cagliari registra un buco di 4 milioni di euro. La notizia è stata riportata dallo stesso sindaco Paolo Truzzu, chiedendo in merito l’aiuto del Governo centrale perché “non è assolutamente mia intenzione fare dei tagli in settori delicati e importanti”.

Una notizia che non è passata inosservata ai partiti del centrosinistra di Cagliari, che spiegano come sin dall’inizio della situazione emergenziale abbiano chiesto “che le entrate e le uscite del bilancio del Comune di Cagliari siano tenute sotto stretto controllo e, soprattutto, che il Consiglio Comunale sia costantemente informato sulla situazione finanziaria dell’ente”.

“Constatiamo, però, che al di là dei tanti proclami, il primo cittadino preferisce procedere in solitudine” incalzano i consiglieri e le consigliere del centrosinistra. “Chiediamo che il sindaco riferisca subito in Consiglio Comunale, cui compete l’approvazione del bilancio, e metta tutti i consiglieri nelle condizioni di fare le opportune valutazioni e poter concordare le azioni da mettere in campo, affinché i servizi per i cittadini Cagliaritani non siano ridotti o tagliati in questa fase di difficoltà”, concludono.

