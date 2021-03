Incidente stradale a Cagliari. Una ragazza è stata investita sulle strisce mentre le attraversava a bordo del suo monopattino.

L’incidente è avvenuto in via Dante, all’altezza del tabacchino in prossimità di via Todde.

La giovane sarebbe stata investita da una Smart. Sul posto sono presenti Polizia Municipale e un’ambulanza del 118.