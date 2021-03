Al via in provincia di Oristano la campagna di vaccinazione per gli over 80. Si parte con il capoluogo di provincia tra oggi e domani con 180 anziani nel Poliambulatorio di via Michele Pira: i moduli distribuiti dai volontari della Protezione Civile dell’associazione Prociv Arci contengono oltre alla data e all’orario dell’appuntamento per il vaccino anche i moduli da compilare e consegnare al personale della Assl effettuerà le vaccinazioni.

Il Comune raccomanda “la massima attenzione alle persone anziane e/o sole in casa: i volontari della Prociv Arci non operano in borghese e saranno riconoscibili dalla divisa con gli stemmi della Protezione Civile e della Associazione di volontari Prociv Arci. Inoltre, non sono autorizzati ad aiutare le persone a compilare i moduli, pertanto non è necessario far entrare alcuno in casa. La consegna dei moduli potrà avvenire anche soltanto sull’uscio di casa”.

Per ulteriori informazioni si può contattare il numero Covid 331 68530782 istituito dal Comune di Oristano e dalla Fondazione Oristano (che sta coordinando la distribuzione delle lettere) attivo dal lunedì al venerdì 9-13 / 15-19 Oltre a quello di Oristano, i Comuni coinvolti questa settimana saranno quelli di Milis, Bauladu, Tramatza, Arborea, Zeddiani e San Vero Milis dove, sempre con la collaborazione delle amministrazioni comunali, saranno organizzate giornate vaccinali per gli Over 80.