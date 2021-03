Parte bene ad Alghero la campagna di protezione della zona bianca nell’Isola, voluta dalla Regione, con i controlli nell’aeroporto Riviera del Corallo.

Il primo giorno dei test per chi arriva in Sardegna ha visto registrare zero positivi su circa 213 passeggeri in sbarcati da Roma e Milano. Oggi il Sindaco Mario Conoci ha incontrato in aeroporto di Direttore Generale della Sogeal Alberto Perini, per una prima valutazione sull’andamento dei test.

“C’è una sinergia che funziona bene, tra personale dell’Ats e dell’aeroporto, l’operatività è stata da subito alta, e questo è un buon risultato che va nella direzione che tutti auspichiamo”, afferma il primo cittadino. I passeggeri sono sbarcati muniti della documentazione prevista riguardante la vaccinazione o il certificato di negatività rilasciato entro i due giorni precedenti. Altri, invece, si sono sottoposti al tampone rapido o sottoposti a quarantena obbligatorie.