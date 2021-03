Aprendo le finestre di quella villetta si poteva quasi toccare il mare e per raggiungere la spiaggia bastava percorrere a piedi circa 30 metri. Ma quello stabile era stato costruito abusivamente.

Sono iniziate questa mattina le operazioni di demolizione di una abitazione costruita senza autorizzazioni nella Borgata Marina di S’arena scoada, sul lungomare di San Vero Milis, nell’Oristanese. Il decreto di abbattimento è arrivato dopo la sentenza di condanna per abuso edilizio emessa il 20 febbraio del 2017 dalla Corte d’appello di Cagliari (passata in giudicato a novembre di due anni fa) nei confronti dell’architetto Giovanni Michele Lochi.

Con la sentenza era stata ordinata la demolizione ma fino ad oggi il costruttore non ha ottemperato all’obbligo, inoltre lo stabile non è stato ritenuto dal Comune di interesse pubblico. Questa mattina a San Vero Milis sono quindi arrivate le ruspe per abbattere la villetta. Sul posto gli uomini del Nucleo investigativo regionale del Corpo forestale che hanno condotto le indagini, insieme al procuratore generale di Cagliari (Rpt, Cagliari) Gian Carlo Lori.