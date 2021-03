Nuno Bettencourt, chitarrista degli Extreme ha annunciato in una recente intervista rilasciata a Life In Six Strings che il nuovo album “Saudades De Rock“ è pronto da un anno.

“E’ pronto da un anno. Dovevamo pubblicarlo a marzo 2020 ma poi è arrivata questa cazzo di pandemia. Abbiamo discusso molto circa il da farsi e i fan continuano a chiedermi informazioni in merito via social: ‘Dov’è l’album?’. E’ difficile da spiegare… potremmo pubblicarlo al volo su iTunes o Spotify ma noi siamo una band che fa tour e forse abbiamo anche una mentalità alla vecchia maniera. Vogliamo poter suonare quei pezzi di fronte a voi, quindi pubblicheremo l’album quando sarà possibile farlo. Presto”.

L’INTERVISTA