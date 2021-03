Comune: Campi di Via Crespellani, l’assessore Tack non risponde all’interrogazione di Massa (Progressisti)

Nel campo gioca una squadra con sede a Serramanna Nessuna risposta, 5 minuti di mea culpa “non so”, “non sapevo”, “ringrazio il consigliere per averci informato”, “non ero a conoscenza” e con l’ammissione della trasmissione di un documento relativo all’impianto solo nella giornata di oggi da parte degli uffici dello sport.

L’assessore Carlo Tack (che ad onor di cronaca è giustificato perché è assessore da due mesi e non conosce la vicenda vecchia di tre anni) non ha fornito una risposta a nessuna delle domande che il consigliere comunale progressista Matteo Massa ha presentato alla Giunta in merito all’uso del Campo sportivo di via Crespellani, affidato con una convenzione non del tutto chiara (a questo punto) al Consorzio Asd “I Quartieri” per 3.900 euro all’anno.

A quanto sembra l’assessore non sa se la bozza di convenzione del 2019 sia stata perfezionata, se il Comune percepisce la somma pattuita, se è a conoscenza che su quel campo si fa business, che vi giocano squadre non di Cagliari, che sono presenti cartelloni pubblicitari, mentre i ragazzini di Mulinu Becciu stanno a guardare i bambini ricchi che pagano le lezioni private ad una società con sede ad Olbia.

Un mistero. Massa ha chiaramente fatto intendere di non essere soddisfatto delle risposte di Tack.