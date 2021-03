I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, a conclusione di alcuni accertamenti, hanno denunciato per furto aggravato un 30enne e un 32enne, entrambi disoccupati quartesi ben conosciuti dalle forze di polizia.

I militari, grazie anche all’immediata acquisizione dei filmati della videosorveglianza interna, hanno accertato che i due alle 4,30 del 3 marzo scorso, dopo essersi introdotti nei locali della pizzeria “Mondo Pizza” di Via Turati, avevano sottratto e si erano impossessati di materiale vario, allontanandosi poi in direzione sconosciuta.

Non si erano però resi conto di essere stati ripresi da una microcamera ben nascosta dalla titolare in un posto idoneo. Una telecamera di maggiori dimensioni avrebbe potuto essere danneggiata, ma quel piccolo oggetto ben occultato li ha immortalati. Il resto lo hanno fatto i carabinieri che, ben conoscendo i due, vista l’ottima qualità delle riprese, non hanno avuto nessuna difficoltà ad attribuire loro la responsabilità dell’evento.