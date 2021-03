Una disinfestazione contro le formiche interesserà nel pomeriggio di venerdì 12 marzo 2021 la Scuola dell’Infanzia via Fermi dell’Istituto Comprensivo Statale “Randaccio – Tuveri – Don Milani” Cagliari. Dalle ore 16 alle ore 17 gli operatori incaricati interverranno in corrispondenza dei locali interni (Aula 1).

Non è prevista alcuna chiusura o interruzione delle attività didattiche nella scuola. Le operazioni di disinfestazione saranno effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e saranno pubblicizzate tramite avvisi esposti nelle zone interessate dal trattamento.