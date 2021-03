Luisa Carta, la donna di 69 anni aggredita martedì 9 marzo dal fratello Diego al culmine di una lite in una abitazione di via Mercandante, nel comune di Quartu Sant’Elena, versa ancora in gravissime condizioni.

La vittima, ex assessora al comune di Quartu, è stata trafitta con uno spiego e colpita con un’anfora, ed è tuttora ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari: i medici mantengono la prognosi riservata. Il fratello, Diego Carta, di 49 anni, già noto alle forze di Polizia, è rinchiuso nel carcere di Uta con l’accusa di tentato omicidio.

Al momento non sono chiare le ragioni della lite, poi degenerata. L’uomo, a quando si è appreso, stava attraversando un periodo di disagio emotivo e psicologico. Ieri poco prima delle 20, ha iniziato a discutere con la sorella, poi l’ha aggredita prima trafiggendola con lo spiedo e poi colpendola con l’anfora e a mani nude. Ha quindi chiamato il 113 confessando la feroce aggressione: di qui l’arresto.

La notizia di riferimento: