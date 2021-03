Un’intensa e violenta grandinata si è abbattuta, tra la notte e questa mattina, nel piccolo centro gallurese di Luogosanto, provocando l’esondazione di alcuni torrenti, tra cui il Rio Cialdineddu.

Per queste ragioni, diverse strade del piccolo Comune sono state chiuse, così come le scuole. La decisione è stata presa dal sindaco, Agostino Pirredda, per prevenire disagi e incidenti e consentire alle squadre del Comune e della Protezione civile di intervenire per mettere in sicurezza le situazioni critiche e riportare alla normalità la viabilità attorno e all’interno del centro abitato.

Già da domani mattina – ha assicurato il sindaco – le scuole potranno riaprire in assoluta sicurezza.