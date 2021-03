Slitta nuovamente l’approvazione del testo unico che modificherebbe a sei le Province e a due le Città metropolitane.

Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha rimandato i lavori a giovedì pomeriggio verso le 16 per proseguire con la discussione degli ultimi tre articoli. Ma proprio su questi insistono alcuni emendamenti del centrodestra sui quali però è mancato l’accordo in maggioranza. In particolare, su tutti, la proposta di modifica di Fratelli d’Italia affinché sia l’attuale sindaco metropolitano Paolo Truzzu a gestire la transizione della Città metropolitana da 17 a 71 Comuni. Ipotesi, secondo quanto appreso dall’ANSA, non accolta principalmente dall’Udc di Giorgio Oppi.

Qualche disaccordo anche sull’emendamento della Giunta relativo allo slittamento delle amministrative nella finestra tra il 15 settembre e il 15 ottobre. In questo caso è il capogruppo di Forza Italia Angelo Cocciu a opporre maggiore resistenza perché, spiega, “considerato che la Sardegna è in zona bianca, meglio votare a scadenza naturale”. Peserebbe anche il fatto che l’attuale sindaco di Olbia Settimo Nizzi, al quale Cocciu è vicino all’interno del partito, preferirebbe non rinviare le elezioni.